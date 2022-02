Phil Spencer, jefe de Xbox, felicita a PlayStation y Bungie por la reciente compra

A inicios de esta semana, Sony oficializó la adquisición de Bungie, el estudio creador de las entregas de Halo y responsable de la franquicia Destiny. Por ello, la noticia generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Y, aunque algunos fanáticos se burlaban con memes, otras figuras referentes de la industria no tardaron en pronunciarse.

Phil Spencer, quien es el actual jefe de Xbox, utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse brevemente sobre la más reciente adquisición de Sony. Como tal, decidió felicitar a la compañía japonesa por el movimiento y también aprovechó para elogiar el talento del estudio detrás de Destiny.

“Felicidades a los talentosos equipos de Bungie, esto es un gran testimonio de su creatividad. Y felicidades a PlayStation y Hermen Hulst por agregar un grupo talentoso a sus equipos”, comunicó el ejecutivo de Xbox.

Microsoft habría intentado comprar Bungie

No cabe duda alguna que Bungie representa un pilar en la historia de Xbox, porque el estudio fue responsable de las entregas más celebradas de Halo. Así, la reciente compra por parte de Sony generó gran controversia en redes sociales y muchos fanáticos no tardaron en cuestionar por qué Microsoft no se adelantó.

Según algunos insiders, Microsoft sí habría tenido negociaciones para comprar el desarrollador de Destiny. La información divulgada indica que el acuerdo no llegó a buen puerto porque Bungie solicitaba una gran suma de dinero y mantener su independencia.

Finalmente, es importante precisar que, en diciembre del año pasado, Phil Spencer reiteraba constantemente que “el Microsoft de hoy mantendría a Bungie en sus manos”.