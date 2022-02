Los mejores memes de la compra de Bungie por PlayStation

Ya llegaron. PlayStation hizo remecer a toda la industria gamer la tarde de este lunes 31 de enero cuando anunciaron oficialmente que compraban a Bungie, el creador original de Halo. El hecho no ha pasado desapercibido por la comunidad de fans, que reaccionaron rápidamente en Facebook y otras redes sociales con diversos memes que ironizan sobre el hecho. Muchos están enfocados en que ahora Sony se ha hecho con el estudio responsable de la saga más emblemática de Xbox.

La compra de Bungie ha sido tomada en la industria como una reacción de Sony ante la compra de Activision Blizzard por parte de Xbox a mediados de enero. Microsoft anunció con bombos y platillos que se hacían con los dueños de Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, StarCraft, Diablo y otras sagas más por alrededor de 70 mil millones de dólares.

En contraste, la compra de Bungie apenas ha costado 3.600 millones de dólares a Sony y manteniendo a la misma como una división independiente y que incluso podrá seguir publicando sus juegos (como Destiny) en otras consolas además de las de PlayStation.

En los días posteriores tras la adquisición de Activision, mucho se habló de los posibles estudios por los que Sony podría interesarse. Un grupo de analistas señaló que EA, Ubisoft y Take Two eran buenos candidatos por razones cualitativas, como el hecho de que cuentan con sagas de shooters (que pueden competir con Call of Duty).

Aun así, las arcas de Sony no son tan amplias como las de Microsoft y así ha quedado demostrado por la relativamente corta suma de su transacción por Bungie. Por supuesto, el punto fuerte del hecho es que se trata de los creadores de Halo, con amplia experiencia en el género shooter y también en experiencias multijugador a través de muchas plataformas.

Por supuesto, la ironía y el particular sentido del humor de los fans de los videojuegos no se ha hecho esperar, y muchos memes han aparecido en redes sociales desde tempranas horas. Muchos se burlan sobre el falso supuesto de que Sony haya creído que Bungie aún mantenía la propiedad de Halo, y que su compra habría sido para arrebatarle la mascota a Xbox. Aquí te dejamos algunos ejemplos:

Los mejores memes sobre la compra de Bungie (creadores de Halo) por parte de Sony. Foto: Facebook

