Xbox Game Pass: llegan los juegos de febrero a la plataforma

Xbox Game Pass, la librería digital de Microsoft para sus consolas Xbox One, Xbox Series X y PC, vuelve a renovar su lista de juegos disponibles para este mes de febrero. El servicio de suscripción ya tiene preparados cuatro nuevos ingresos para sus millones de suscriptores en el mundo, tras una tanda de celebradas franquicias de disparos en enero. Ahora, preparan algo un poco más modesto pero mucho más variado.

Xbox Game Pass se ha convertido en uno de los servicios más exitosos de la industria gamer, con 25 millones de usuarios según mediciones recientes. Vale indicar que este número no es poco sorprendente si tomamos en cuenta que el servicio aún no llega a todo el globo, como sí lo hace -por ejemplo- PlayStation Plus.

Lista de juegos de febrero en Xbox Game Pass

La popularidad de Xbox Game Pass se debe, sin embargo, a su extenso catálogo lleno de muchos lanzamientos recientes y algunos videojuegos aclamados en su momento. El mes de febrero no será la excepción y brinda opciones para todos los gustos. Aquí te dejamos la lista completa:

1. Dreamscape (desde el 3 de febrero)

El juego de Afterburner Studios es una de las mejores alternativas hack and slash del mercado indie. Se trata de un título original, oscuro y con una de las dinámicas de narrativa más particulares, pues nos permitirá ir modificando nuestro destino gracias a la ayuda de un reloj que le permite vivir tanto en su realidad como en sus pesadillas.

2. Besiege (desde el 10 de febrero)

Otra joya de la escena indie es este increíble título estratégico medieval donde los protagonistas, tal como su nombre se indican, son las sofisticadas e interesantes armas de asedio. Se trata de un título con bastante personalidad, ya que cuenta con un apartado gráfico destacado, además de una mecánica fuertemente enfocada en las físicas. ¿Lo mejor? El medioevo no está atado a las restricciones históricas y podremos usar auténticos ooparts como partes de helicópteros y ruedas de tanque. Otro punto importante es que cuenta con un modo multijugador.

3. Edge of Eternity (desde el 10 de febrero)

Los amantes del JRPG agradecerán la inclusión de un título de Midgar Studios, quienes se caracterizan por su estilo fantástico/realista similar a la saga Final Fantasy. En este juego tomaremos el rol de un soldado que lucha contra la raza alien que ha invadido su planeta. Su propia familia fue infectada con una misteriosa enfermedad, por lo que se decide ir en búsqueda de una cura.

4. Total War: Warhammer III (desde el 17 de febrero)

Sin duda, el plato fuerte del mes en Xbox Game Pass. En este increíble juego de simulación se juntan lo mejor de dos aclamadas sagas: Total War de Sega y el universo fantástico de Warhammer. Se trata del último título de una ya exitosa trilogía que cuenta con nuevas razas, como los Grand Cathay (basados en China imperial), los Kislev (basados en Rusia medieval) y otras facciones no humanos basadas en los dioses del caos y el reino de los ogros (originales de Warhammer).