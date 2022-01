PlayStation Infinite: todo lo que se sabe sobre el ‘Game Pass’ que planea lanzar Sony

PlayStation quiere competir contra Xbox en varias plataformas. El hecho de que Sony lleve algunos de los exclusivos de sus consolas, como Days Gone, Horizon Zero Dawn y ahora God of War, a PC, sería el primer paso para lanzar su nuevo servicio de suscripción, PlayStation Infinite. ¿Qué se sabe de él?

El año pasado, Bloomberg publicó un informe donde señaló que PlayStation estaría trabajando en su respuesta a Xbox Game Pass. El medio mencionaba que se trataba de un servicio de suscripción, cuyo nombre clave sería Spartacus. Este permitirá a los usuarios acceder al gran catálogo de juegos por una mensualidad.

Pasaron las semanas y han aparecido nuevos detalles sobre este servicio. Por ejemplo, se menciona que se llamaría PlayStation Infinite, contaría con tres planes de suscripción y ofrecería con un catálogo de juegos de PS1, PS2, PS3 y PSP.

¿Qué se sabe de PlayStation Infinite?

El usuario de Twitter Usman publicó lo siguiente: PlayStation Infinite es equivalente a lo que llamamos Xbox Game Pass. Este tendría tres planes de suscripción: Gold, Platinium y Ultimate con distintos beneficios.

En el tier Gold encontramos acceso al juego multijugador, juegos de PlayStation Plus mensuales, 100GB de almacenamiento en la nube, juego compartido, descuentos exclusivos, contenido de videojuego exclusivo, PlayStation Plus Collection y la función Game Help.

El tier Platinium ofrece juego multijugador, juegos de PlayStation Plus mensuales, 100 GB de almacenamiento en la nube, juego compartido, descuentos exclusivos para miembros, contenido para juegos exclusivos, PlayStation Plus Collection, función Game Help y un largo catálogo de títulos de PS4 y, eventualmente, de PS5.

El tier Ultimate contaría con juego multijugador, juegos mensuales de PlayStation Plus, 100 GB de almacenamiento en la nube, juego compartido, descuentos exclusivos, contenido exclusivo, PlayStation Plus Collection, función Game Help, catálogo de videojuegos de PS4 y, eventualmente, de PS5, juego por streaming, librería de juegos de PS1, PS2, PS3 y PSP y demos extendidas.

Los planes y beneficios que podría tener PlayStation Infinite. Foto: JuKnows23

Si bien la descripción de cada tier no es oficial, está basada en las filtraciones que han aparecido sobre el nuevo servicio de suscripción de videojuegos. Sin embargo, esta no es la única información que se tiene.

De acuerdo a Level Up, medio especializado en videojuegos, reportes revelan que Sony habría enviado la orden de dejar de vender suscripciones de PlayStation Now en las tiendas de Reino Unido; sin embargo, la firma aún no desmiente o confirma dicha información.

Por otra parte, el mismo usuario Usman notó que Sony cambió el texto de la imagen de promoción de juegos. Básicamente, la compañía reemplazó el subtítulo “Para miembros de PlayStation” por “Disponible este mes sin costo adicional”.

PlayStation cambia los subtítulos de PlayStation Plus de un mes a otro. Foto captura: Twitter

A pesar de que el cambio es mínimo, recordemos que algo parecido sucedió con Death Stranding, cuando se dijo que era exclusivo de PlayStation 4, pero se cambió el subtítulo porque también llegaría a PC.