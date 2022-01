Halo Infinite recibiría su tan esperado modo battle royale para competir contra Fortnite

Halo Infinite es el gran lanzamiento que ha tenido Xbox en los últimos años. Esta entrega era una de las más esperadas por la fanaticada, que invierte varias horas de juego en el modo multijugador desde una Series X|S o PC. Pero este no sería el único contenido de acceso gratuito, pues ya se habla sobre un modo battle royale.

El éxito mundial de PUBG en su momento, y ahora Fortnite, incentivó a otras franquicias a apostar por ingresar a este género de shooter que muy pocos han sabido mantenerse. Ahora, podría ser el turno de Halo Infinite dentro del mundo de los battle royale.

Según informa eGames News, portal especializado en videojuego, un nuevo informe señala que esta modalidad ya se encontraría en desarrollo por parte del estudio indie Certain Affinity, conocidos por trabajar en el paquete multijugador de Halo 2.

Certain Affinity es un estudio de videojuegos que nació en 2006 con viejos empleados de Electronic Arts, Microsoft y Red Storm. Tienen una estrecha relación con Xbox Game Studios y tienen mucha experiencia dentro de la franquicia de Halo, pues también trabajaron en la producción de Halo: Reach, Halo 4 y Halo Infinite.

Como sabrás, a finales de 2021, Xbox lanzó el multijugador de Halo Infinite con varios modos, que van desde Arenas como Cazador, Captura la Bandera y Bola rara, además de batallas por equipos como Control total y Acumulación.

Siendo estas las propuestas para el multijugador del shooter protagonizado por Master Chieff, el portal Windows Central afirma que en 343 Industries tienen la intención de expandir este tipo de contenido añadiendo un battle royale.

En el informe mencionan que Certain Affinity estaría a cargo de este proyecto, quienes buscarían crear una experiencia similar a la de un battle royale, el cual, según rumores pasados, empezó a desarrollarse hace varios años atrás.

No obstante, es importante tomar con pinzas lo dicho por Windows Central, ya que Certain Affinity y Xbox aún no han mencionado ni dado pistas sobre la existencia de Halo Infinite: battle royale.