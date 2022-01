Videojuego ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master!’ ya está disponible para Xbox y PC

La compañía de videojuegos Bandai Namco Entertainment America Inc. confirmó que el clásico juego de ritmo Taiko no Tatsujin: The Drum Master! ya se puede comprar de forma digital para Xbox One, Xbox Series X | S y PC.

Este lanzamiento es el primero de ritmo taiko que llega a Xbox, en el que los jugadores podrán el tambor y entrar en ritmo con los personajes de Taiko no Tatsujin, Don-chan y Katsu-chan.

Los gamer que acepten el desafío deberán interpretar una amplia biblioteca con más de 70 canciones japonesas, que incluyen temas clásicos populares como Cha-La-Head-Cha-La de Dragon Ball Z y Zankoku na Tenshi no Teeze de Evangelion.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master! es compatible con partidas multijugador locales de dos jugadores, donde podrán sincronizar su ritmo a niveles muy altos participando de manera cooperativa o compitiendo cara a cara en el modo Score Battle.

Adicional a ello, los gamers podrán competir en partidas clasificatorias, jugar contra otros jugadores en partidas de rendimiento 1 vs. 1 para aumentar su posición en la tabla de clasificación global que está en línea y ver quién es el mejor baterista de Taiko no Tatsujin en el mundo.

A medida que los usuarios avancen en el juego, podrán conseguir avatares y disfraces diseñados para Don-chan, dando a conocer su personalidad y victorias únicas al mundo.