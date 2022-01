¿Uncharted 5 llegaría a PlayStation? Videojuego sería el próximo proyecto de Naughty Dog

El futuro de la saga Uncharted causa mucha expectativa entre los fanáticos. Naughty Dog y PlayStation lanzarán este 28 de enero ‘Uncharted: Legacy of Thieves Collection’ en PS5 y posteriormente en PC. Este pack incluye la remasterización de las dos últimas entregas de la franquicia (Uncharted 4 y Uncharted Lost Legacy).

Debido a ello, GamesRadar logró entrevistar a varios creativos de Naughty Dog que han trabajado en la saga, entre ellos Shaun Escayg, cuyos comentarios emocionaron a la comunidad, pues habría revelado las primeras pistas sobre Uncharted 5.

Durante la conversación, Escayg fue consultado sobre el futuro de la saga de aventura, y sorprendentemente señaló que “puede afirmar con seguridad que nunca digas nunca”, mencionó. “Uncharted es una franquicia que amamos, que el estudio adora. Yo la amo y Kurt Margenau la ama. Es un mundo del que queremos ver más, así que eso es lo que puedo decir”, replicó.

Los comentarios del creativo de Naughty Dog han llenado de optimismo a los fanáticos de la franquicia, sobre todo porque Uncharted 4 no sería el final de las aventuras de Nathan Drake; aunque también cabe la posibilidad que el estudio ponga foco en la historia de otros personajes, como Chloe y Nadine, protagonistas de Lost Legacy.

Si bien se sabe que Naughty Dog se encuentra trabajando en varios proyectos, entre los que se menciona que estaría el remake de The Last of Us y el modo multijugador de The Last of Us Part II, los comentarios de Escayg ponen a Uncharted 5 en la órbita de posibles lanzamientos para PlayStation 5.