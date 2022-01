Call of Duty: filtración indica que llegará otro skin de un personaje de Attack on Titan

Call of Duty recientemente oficializó su colaboración con el popular anime Attack on Titan (en inglés). De ese modo, lanzaron un paquete especial que incluye un skin inspirado en el personaje Levi Ackerman y otros ítems cosméticos para CoD: Vanguard y CoD: Warzone. Y aunque esta colaboración no tuvo buen recibimiento en la comunidad, todo indica que otro personaje de la serie podría llegar a los proyectos de Activision.

Según el portal Charlie Intel, está circulando una filtración que revela que uno de los personajes más relevantes de Shingeki no Kyojin (traducido al japonés) podría llegar a CoD: Vanguard y CoD: Warzone con un skin especial.

A pesar de que no hay nada confirmado, es necesario recordar que los reportes iniciales de la primera colaboración entre los shooters de Activision y la serie animada también se originaron con una filtración. Con ello, no es imprudente pensar que algo similar podría suceder con esta reciente teoría.

PUEDES VER: Halo Infinite suma 20 millones de jugadores y ya es el lanzamiento más exitoso de la saga

Ahora, el informe del usuario Hydra9114 indica que se presentará un skin del Titán Acorazado como el pilar central de la próxima colaboración entre la franquicia bélica y la serie basada en el manga de Hajime Isayama.

Las supuestas imágenes filtradas detallan el skin del Titán Acorazado tal y como luce el personaje original y con un mejor diseño que tuvo el aspecto de Levi Ackerman que llegó al juego. Se desconoce si la apariencia debutará junto a otros ítems cosméticos, como emblemas, gestos, amuletos, entre otros.