Amazon Prime Gaming: todos los juegos y artículos gratis que podrás canjear en febrero

A puertas de iniciar un nuevo mes, Amazon ha presentado la lista de videojuegos para PC que todos los miembros del servicio de suscripción Prime Gaming tendrán la posibilidad de reclamar en febrero y quedárselos de manera permanente.

Como parte de este beneficio mensual, la compañía también ofrecerá sin costo adicional una gran variedad de contenido exclusivo para títulos como Destiny 2 Season of the Lost, FIFA 22, Rainbow Six Extraction, Doom Eternal, PUBG Battlegrounds y Assassin’s Creed Valhalla.

Recuerda que Prime Gaming viene incluido en la membresía de Amazon Prime y Prime Video en más de 200 países a nivel mundial, entre ellos Perú, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Venezuela, Estados Unidos y Reino Unido.

Amazon Prime Gaming: juegos gratuitos de febrero

Stellaris Ashawalkers: A Survival Journey A Far As The Eye Double Kick Heroes Golazo! Football League

Amazon Prime Gaming: contenido gratuito de febrero