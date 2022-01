Phil Spencer quiere revivir las mejores franquicias de videojuegos de Activision

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft sigue dando que hablar, pues una vez más el controvertido jefe de Xbox, Phil Spencer, ha dado declaraciones que podrían emocionar a gran parte de los jugadores en todo el mundo, tras indicar que algunas de las franquicias abandonadas de la cuestionada desarrolladora podrían tener un épico regreso.

A través de una entrevista con The Washington Post, Spencer habló sobre las sagas de juegos de las cuales se tendrán acceso cuando se cierre totalmente la reciente adquisición. Si bien no profundizó sobre el futuro de estos, mencionó algunas sagas que desde hace varios años no se había sabía mucho. “Estaba viendo la lista de IPs y quiero decir, ¡Vamos! King’s Quest, Guitar Hero, debería saber esto, pero creo que también tienen HeXen”, enfatizó el ejecutivo.

Probablemente, la mención del videojuego King’s Quest fue la más impactante, ya que esta serie de juegos 2D inició ya hace casi cuatro décadas en 1984 y su última entrega fue en 2015, logrando muy pocas ventas para ser un lanzamiento de consolas recientes.

Por el lado de Guitar Hero, la icónica franquicia musical sería la que mayores posibilidades tenga de volver en las plataformas actuales, pues el declive ocurrido con Guitar Hero Live marcaría un precedente de cómo no se debe elegir un compilado de canciones y qué sistema de juego quieren los usuarios.

En tanto, la inclusión de HeXen no llamaría tanto la atención por el hecho de que este título fue publicado por iD Software, que ahora es parte de Microsoft después de la compra de Bethesda. “Esperamos que seamos capaces de trabajar con ellos cuando el trato se cierre para estar seguros que tenemos los recursos para trabajar esas franquicias que amo desde mi infancia. Realmente pienso que se trata de añadir recursos e incrementar la capacidad”, añadió el empresario.