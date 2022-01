Battlefield 2042 podría volverse free to play debido a decepcionante lanzamiento

Battlefield 2042 vive actualmente una pesadilla debido a los interminables errores que han cansado a los fanáticos en tan poco tiempo. A pesar de los varios intentos por salvar el juego, como la última introducción del modo Zombie Survival, no ha habido una estrategia efectiva para volver a despertar el interés de los usuarios, lo cual tendría como consecuencia la posible opción de volverlo gratuito.

En los últimos días se ha informado que la desarrolladora de videojuegos EA está muy decepcionada con el desempeño del shooter, ya que las críticas, reseñas negativas y declive en su base de compradores no han cesado hasta la fecha. Por ello, próximamente se implementaría el free to play al polémico título. Así lo indicó Tom Henderson, reconocido leaker que ya ha publicado filtraciones y datos verídicos que no están disponibles al público sobre la industria gaming.

A través de un tuit, Henderson afirmó que el editor Electronic Arts ya vaticina la posibilidad de una actualización gratuita “de alguna manera” y que en los próximos días habrá mayor información sobre esta novedad. Este sería el intento más arriesgado por parte de Battlefield, pero no el último, ya que su estreno es aún reciente.

¿Por qué es tan criticado Battlefield 2042?

Durante su lanzamiento antes de la época navideña, el juego tuvo dificultades para mantener altos números de jugadores simultáneos en la plataforma Steam al someterse a varias críticas por parte de la comunidad gamer, ya que, por ejemplo, Battlefield 5 tuvo mayor movimiento y nunca cerró servidores para realizar mantenimiento.

Además, los constantes errores en ciertos mapas del shooter llevaron que, en tan solo dos meses, la base de jugadores en PC se considere “muerta” ante el poco tráfico de usuarios para enfrentarse.