Las compañías de videojuegos más valiosas del mundo en la actualidad

Tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, hubieron distintos movimientos en el sector gamer, principalmente en el ámbito económico, pues, por ejemplo, la multinacional tecnológica japonesa Sony se desplomó este miércoles en más de un 9% durante la apertura de la bolsa de Tokio. En tanto, el top de marcas más valiosas a nivel mundial también sufrió alguno que otro cambio, aunque los primeros lugares aún mantienen su liderato.

Si bien uno puede creer que las marcas dueñas de las consolas de última generación encabezan este poderío monetario, actualmente las compañías más poderosas en el mundo de los videojuegos son las que apuestan también por los proyectos para dispositivos móviles y PC.

En esta nota recopilaremos cuáles son esas empresas que han obtenido mayor valor hasta la fecha, por medio de sus acciones, compras, ventas y acuerdos que han efectuado a lo largo de su trayectoria. Iremos de manera ascendente, es decir, que acabaremos mencionando al número uno de la lista al final.

6. Nintendo (54.630 millones de dólares)

La reconocida firma japonesa, también conocida como la gran N, ha tenido, tal vez, el cambio más controvertido a partir de la reciente adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ya que no tenía a la dueña de Xbox como su principal rival, sino que cada año se batía con Sony para ver quién lideraba las ventas en la industria de videojuegos.

A pesar de que Nintendo es la empresa más longeva en este mercado, ha sufrido algunos tropiezos en la historia que le han impedido ponerse en la cima de valorización financiera. Ya no depende tanto de los éxitos de sus sagas protagonizadas por Mario, Samus Aran, Zelda o Kirby, sino que los juegos digitales, sobre todo para PC, han cogido más fuerza en la selección de los usuarios.

5. NetEase (66.904 millones de dólares)

Posiblemente, la comunidad gamer no conozca esta compañía china, ya que sus primeras inversiones se vieron reflejadas en el comercio electrónico, las redes sociales y la publicidad, entre otros. No obstante, desde hace poco más de 20 años viene apostando por los videojuegos móviles en el sector asiático, colaborando también en proyectos de Occidente, como Overwatch, Diablo y World of Warcraft.

La marca se ha convertido bastante valiosa debido a las compras de los estudios Suda51, Grasshopper Manufacture, Bungie Bungie, y también por tener una gran porción de las acciones de la desarrolladora francesa Quantic Dream. Asimismo, de manera independiente ha desarrollado títulos populares como, Marvel Super War, Knives Out y Warbound Storm.

4. Sea Limited (104.350 millones de dólares)

Al igual que con NetEase, es probable que esta compañía no les suene a muchos, pero con tan solo mencionar que es dueña de Garena, la encargada de lanzar Free Fire como el battle royale más popular en dispositivos móviles, uno ya puede imaginarse la magnitud de esta empresa.

En primera instancia, Sea Limited retribuyó millones de dólares en beneficios solo en su área de entretenimiento digital, por lo que vio en los juegos un campo amplio para agigantar sus ganancias. Por ello, en 2020 se hicieron con los valores Phoenix Labs, desarrollando su mayor éxito, Dauntless, que hoy en día es su carta de presentación personal en el ámbito gamer.

3. Sony (156.010 millones de dólares)

Para nadie es un secreto que, en cuanto a consola de última generación, PlayStation seguirá pisando fuerte por lo menos una década más, a no ser que Nintendo se ponga las pilas y saque una máquina capaz de contrarrestar todo lo que ofrece la PS5 o próxima PS6.

Sony es un magnate en el mundo de los videojuegos, y esto se debe a la adquisición de marcas como Nixxes Software, Housemarque, Firesprite, Bluepoint Games y Valkyrie Entertainment. En ninguno de ellos se compartieron las cifras del acuerdo. Algo que seguramente suceda en los próximos años será que se asocie con compañías digitales para emprender en proyectos de computadora, pues el golpe de Microsoft le está pasando mucha factura.

2. Tencent (545.360 millones de dólares)

Tras superar en 2013 a Electronic Arts y Activision Blizzard como la editora más grande de juegos, Tencent empezó a sonar mucho más fuerte a nivel internacional y cumplió su promesa de hacerse de casi todo lo que tenga al alcance. Tan solo con ver sus propiedades, da miedo cuál puede ser su límite, si es que lo tiene, claro. Además de tener a Riot Games, los responsables de League of Legends, poseen el 40% de las acciones de la desarrolladora Epic Games.

En tanto, el boom de Unreal Engine y el constante éxito del shooter Fortnite, se atrevieron a comprar el 10% de los valores del videojuego PUBG, el 5% de Ubisoft, el 80% de Grinding Gear Games, el 9% de Frontier Developments y el 5% de Paradox Interactive, además de otros estudios como Klei Entertainment, Turtle Rock Studios y Platinum Games.

1. Microsoft (1 820 000 millones de dólares)

No hay mucho que decir sobre Microsoft, pues en estos momentos está en boca de todos tras haber comprado Activision Blizzard. Luego de adquirir Bethesda por 7.500 millones de dólares, la empresa de Nadella desembolsará 68.700 millones de dólares para quedarse con franquicias como Call of Duty, Diablo y World of Warcraft, entre otras.

La compra es de 95 dólares por acción; así, el monto total asciende a 68.700 millones de dólares. Una exorbitante cifra para un estudio que no pasa por su mejor momento. Esto alimentará al potente Game Pass, aunque queda la duda si los juegos de Activision Blizzard serán exclusivos de PC y Xbox. Por el momento, no se han pronunciado al respecto.