GTA: The Trilogy llegará pronto en físico a Nintendo Switch

En noviembre de 2021, vimos el lanzamiento digital de la Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, pero el estado del juego decepcionó a sus fans debido a la gran cantidad de errores y bugs que se encontraron en estos clásicos de Rockstar Games. Luego, el juego se ha ido actualizando poco a poco, por lo que se ha convertido en una mejor versión que ahora llegará a Nintendo Switch.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo ha revelado que la edición física de GTA: The Trilogy estará disponible el próximo 11 de febrero de 2022. Cabe señalar que el cartucho solo incluye Grand Theft Auto III y Grand Theft Auto: San Andreas, pues Grand Theft Auto: Vice City es un DLC.

Es decir, será necesaria una descarga adicional y conexión a internet para tener acceso a la experiencia completa. La caja del título confirma esto, pues muestra el clásico mensaje sobre la necesidad de descargar algunos datos que, en este caso, no fueron detallados.

GTA: The Trilogy The Definitive Edition no es el primer juego que hace esto, pues lo mismo sucedió con Bioshock: The Collection y DOOM: Slayers Collection, que requerían de una descarga para tener el contenido completo. En el caso de Grand Theft Auto: Vice City, requiere de 6,5 GB de almacenamiento.

Este detalle ha molestado a la comunidad de GTA, que alzó su voz en contra de las tarjetas de juego de Nintendo a través de las redes sociales y también ha cuestionado la versión física del título.