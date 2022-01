PlayStation rompe su silencio y se pronuncia tras compra de Activision por Xbox

PlayStation es el otro gran actor de la industria del videojuego, tanto desde el punto de vista de los fabricantes, como de los estudios con grandes franquicias de éxito. Por ello, tras la compra de Activision por parte de Xbox (Microsoft), muchos fans de las consolas de Sony se han preguntado si podrán seguir jugando títulos como Call of Duty.

Aunque los voceros de Xbox se han apresurado en aclarar que muchos de los títulos de Activision seguirán disponibles en las consolas de PlayStation, desde la propia compañía japonesa se han pronunciado al respecto a través del portal Bloomberg.

“Esperamos que Microsoft cumpla con los acuerdos contractuales y continúe con la idea de que los juegos de Activision sean multiplataforma”, es la respuesta del portavoz de Sony PlayStation al The Wall Street Journal.

Por el momento, es lo único que la compañía madre de PlayStation ha declarado, que los juegos de Activision sigan siendo lanzados en consolas de Sony. Por ahora es un misterio saber qué juegos saldrán o no, pero está claro que exclusividades habrá y el gran beneficiado será Xbox, que vuelve a sacarle ventaja a la compañía japonesa.

De esta manera, aunque Call of Duty, uno de los pilares fundamentales de PlayStation y el más vendido año tras año, todavía podrá jugarse en una PS4 o PS5, lo cierto es que la inclusión de las IPs de Activision dentro de Microsoft supone que Sony ya no tendrá poder sobre el futuro a largo plazo de Call of Duty.

Microsoft se apodera de las grandes franquicias

No es la primera vez que Xbox se adelanta a las intenciones de su máximo rival. La compra de Bethesda por Microsoft ya puso en marcha un movimiento similar. Si bien Deathloop llegó con exclusividad a PS5 fruto de un acuerdo previo, los grandes títulos del estudio pasarán a ser exclusivas de Xbox. Starfield, el gran próximo titulo de Bethesda será exclusivo de la consola de Microsoft (y de PC).