Guitar Hero podría ‘renacer’ luego de que Microsoft comprara Activision Blizzard

Microsoft se convirtió en el nuevo dueño de Activision Blizzard y ahora se habla sobre lo que sucederá con las clásicas franquicias como Call of Duty, Crash Bandicoot y Warcraft. Sin embargo, el distribuidor también tiene otras series que demostraron ser un éxito mundial, pero que fueron olvidadas con el tiempo.

Una de las franquicias en esta situación es Guitar Hero, el videojuego que causó furor en la década de los 2000. Sin embargo, Bobby Kotick, director general de Activision Blizzard, cree que su regreso puede ser posible tras la reciente adquisición por parte de Microsoft.

En una reciente entrevista con la plataforma VentureBeat, Kotick reveló que durante mucho tiempo tuvo la idea de revivir Guitar Hero, pero Activision no tenía los recursos suficientes. Por ello, cuando habló con Microsoft sobre la compra, abordaron las posibilidades para que suceda el regreso del título musical.

“Desde hace tiempo quería hacer un nuevo Guitar Hero, pero no quería añadir equipos de manufactura, distribución y control de calidad de manufactura. Y la escasez de microcomponentes es enorme. Realmente no teníamos la habilidad para hacerlo. Tenía una visión muy genial sobre lo que podía hacer con el próximo Guitar Hero, pero después me di cuenta de que me faltaban los recursos”, declaró el ejecutivo.

Ahora bien, a pesar de que no se confirma que habrá un nuevo Guitar Hero, lo que Kotick desvela es que Microsoft tiene los recursos para superar los obstáculos que impedían que un nuevo Guitar Hero fuera posible para Activision Blizzard.

Con ello, se entiende que para que un nuevo Guitar Hero exista es necesario que Xbox quiera desarrollarlo. Para que eso suceda, deberá ser un juego comercialmente viable.