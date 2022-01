Diablo II: Resurrected no se puede jugar en consola si no te conectas cada 30 días

El videojuego Diablo II: Resurrected viene causando controversia por su uso de DRM en consolas, lo cual impediría a miles de usuarios jugar el título de manera regular. Según lo que ha publicado la cuenta de Twitter “Does it play?”, la remasterización de Diablo II y sus expansiones dejarán de funcionar luego de 30 días sin que tu consola esté conectada al Internet.

La gestión de derechos digitales, o DRM por sus siglas en inglés, es una técnica que genera polémica en el mundo de las consolas, ya que que no es necesaria gracias a los servicios de validación del dispositivo, sea de Sony o Microsoft. Si bien este sistema busca la validación con un servidor en línea, cada vez que lo inicias ahora te obliga, de alguna u otra forma, a mantenerte online para poder probarlo.

La preocupación yace en el largo plazo, donde uno no podrá acceder al juego luego de que cierren los servidores debido a este sistema verificación. Blizzard no ha respondido oficialmente a esta cuestión y, por el momento, no hay forma de evitar este chequeo sin el uso de hacks. La publicación en redes sociales es la siguiente:

Foto: Twitter

Dada la notable longevidad de los juegos clásicos, el asunto seguirá siendo reiterado hasta que sea removido por sus desarrolladores, aunque todo podría cambiar en los próximos días gracias a la reciente compra de Activision Blizzard y sus franquicias por parte de Microsoft.