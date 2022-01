Xbox Game Pass: ¿qué juegos nuevos llegarán tras la compra de Activision Blizzard?

Tras anunciar en septiembre de 2020 la adquisición de ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda Softworks, por un valor de 7.500 millones de dólares, Microsoft ahora ha remecido nuevamente la industria de los videojuegos al revelar la compra de Activision Blizzard.

En una publicación de blog, el gigante tecnológico informó que, como resultado de este acuerdo, los estudios y equipos que conforman actualmente la compañía fundada por Bobby Kotick pasarán a ser parte de la división de Microsoft Gaming.

Esto incluye a Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch, entre otros.

Las franquicias de Activision Blizzard ahora formarán parte de la división de Microsoft Gaming. Foto: Microsoft

A su vez, este movimiento sin precedentes en el mercado implica que grandes e icónicas franquicias de videojuegos pronto se sumarán al servicio de suscripción de Xbox, el cual ya reúne más de 25 millones de suscriptores.

“Al cierre, ofreceremos tantos juegos de Activision Blizzard como podamos dentro de Xbox Game Pass y PC Game Pass, tanto títulos nuevos como juegos del increíble catálogo de Activision Blizzard”, confirmó Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming.

Esto significa que populares sagas como Call of Duty, World of Warcraft, Tony Hawk, Diablo, StarCraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Hearthstone, Guitar Hero, Candy Crush, entre otros, darán el salto al catálogo ofrecido por la membresía de Xbox.

Por otro lado, Spencer aseguró que las franquicias de Activision Blizzard les permitirán acelerar sus planes para juegos en nube, lo que hará posible que más personas “participen en la comunidad de Xbox usando teléfonos, tablets, computadoras portátiles y otros dispositivos”.