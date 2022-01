PS5: así lucen los nuevos mandos de PlayStation que fueron creados para juegos de pelea

PlayStation acaba de utilizar sus redes sociales para anunciar “Fighting Commander OCTA” y “Fighting Stick α”, dos nuevos mandos para PS5 y PS4 que fueron creados para los gamers que son fanáticos de los videojuegos de pelea como Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, entre otros.

A través de su Twitter oficial, PlayStation compartió un pequeño video que muestra más detalles de estos nuevos controles que, por el momento, no pueden reservarse. Sin embargo, ya aparecen en la página web de la firma japonesa, así que sería cuestión de tiempo su salida al mercado.

¿Cuáles son sus características?

A diferencia del DualSense, el mando de PS5, el nuevo Fighting Commander OCTA ha cambiado la posición de los botones R1 y R2, ya no se encuentran en la parte superior (como gatillos), sino que los podemos encontrar al lado derecho del control, al costado de los botones de acción.

Otro de los cambios notables del nuevo control presentado por PlayStation es que solo dispone de una palanca, ubicada al lado izquierdo. De acuerdo a la publicación, esto se debe a que el joystick fue diseñado para los videojuegos de pelea en 2D.

El Fighting Stick α, por su parte, tiene la forma de un tablero de arcade, las recordadas maquinitas de fichas. Como podrás apreciar en las imágenes, tiene una palanca de gran tamaño, así como ocho botones de acción y uno adicional en la parte superior.

Por el momento, no hay más detalles sobre estos nuevos controles desarrollados por PlayStation; sin embargo, ya se sabe su precio. El primero valdrá US$ 59.99, mientras que el segundo (que será más costoso) tendrá un valor de US$ 199.99.