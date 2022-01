Fortnite: Vi de League of Legends llegará pronto al battle royale de Epic Games

Los desarrolladores de Fortnite, la empresa estadounidense Epic Games, acaban de liberar una actualización (parche 19.10) que ha traído muchas novedades a su battle royale, como la incorporación de unas extrañas criaturas llamadas klombos. Sin embargo, esa no sería la única sorpresa que tendrían preparada.

Según detalla Meristation, un portal especializado en videojuegos, la actualización lanzada por Epic Games incluyó nuevos ficheros al sistema de archivos de Fortnite. Uno de ellos revela que Vi, un personaje de League of Legends/Arcane, llegará pronto a Fortnite como una skin.

De acuerdo a la publicación, el skin de Vi se encuentra encriptado y no puede verse de forma tan sencilla. Sin embargo, gracias a unas herramientas de datamining, se ha podido tener acceso a una imagen de este popular personaje de LOL.

Así lucirá Vi en Fortnite. Foto: Meristation

No solo eso, gracias a los dataminers, también se pudo descubrir que los fans no solo podrán conseguir la skin de Vi, sino también otra serie de objetos de este personaje, como una mochila, un gesto, una pantalla de carga, etc.

Por el momento, se desconoce cuando Epic Games liberará el nuevo contenido de League of Legends en Fortnite; sin embargo, se sabe que cuando aparezca la skin de Vi, se volverá a liberar la skin de Jinx, otro personaje de esta franquicia añadida hace algunos meses.

Vale recordar que, aprovechando el hype de Arcane (serie de Netflix sobre League of Legends), Epic Games lanzó un tráiler que mostraba la llegada de Jinx a la isla de Fortnite. ¿Habrá uno dedicado para Vi? Esto se sabrá en los próximos días.