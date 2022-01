Steam: usuarios piden a gritos que Sony publique Spider-Man en PC

Tras el aclamado debut de God of War para PC, a través de la plataforma Steam, miles de usuarios optaron por utilizar el sistema de reseñas de la tienda para hacer sentir sus deseos. Muchos de ellos piden que Sony se anime a publicar más de sus títulos exclusivos (de PS4 o PS5) para computadora, y la mayoría de ellos quiere otro clásico de la casa nipona: Marvel’s Spider-Man.

Tal como revela el portal HD-Tecnología, la iniciativa parece haber sido organizada, pues son muchos los usuarios que han usado la plataforma de Steam para hablar del título de Insomniac Games.

Otros también aprovecharon para expresar su apoyo a Sony por la decisión de quitar la exclusividad de sus juegos. También, pidieron que lo mismo suceda con títulos como Last of Us y Bloodborne. Este último podría llegar a PC pronto según algunos rumores.

Vale mencionar que, Marvel’s Spider-Man es uno de los pocos juegos aún exclusivos de las plataformas PlayStation (PS4) y también uno de los que más dinero ha recaudado. La aventura de Peter Parker ha logrado vender más de 20 millones de copias.

Por supuesto, los objetivos monetarios son importantes para Sony; sin embargo, se sabe que la compañía no había contemplado publicar tantos juegos exclusivos en un inicio, y que fueron los mismos desarrolladores de sus estudios los que hicieron presión.

Por el momento, los únicos juegos first party de Sony ya disponibles en PC son God of War y Horizon Zero Dawn. Otro título ya confirmado es la colección de Uncharted, pero se espera que la lista siga creciendo a medida que avancen los años y la PS5 siga revelando más títulos. Después de todo, desde la compañía nipona han reconocido que relanzar estas obras en Steam sirve para regenerar el hype por sus franquicias previo a nuevos lanzamientos.