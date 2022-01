Nuevo videojuego My Hero Academia: Ultra Rumble revela primer gameplay oficial

La semana pasada te comentamos sobre el tan esperado anuncio por parte de Bandai Namco para una nuevo juego de My Hero Academia, el cual esta vez llegará como Battle Royale, siguiendo así la tendencia de este exitosos formato. Además de confirmarse que será free-to-play, el editor de este título acaba de informar que se contará, en primera instancia, con 24 personas en simultáneo que se formarán en equipos de tres para ver quiénes son los mejores de la partida.

Con ello, el anime continuará con su legado en la industria gamer, además de romperla con su manga y anime para televisión y plataformas de streaming. A comparación de los lanzamientos anteriores como My Hero’s One Justice 1 & 2, Ultra Rumble llegará a PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Asimismo, se ha confirmado la compatibilidad con PS5 y Xbox Series X/S para el lanzamiento oficial a fines de año.

De momento, se sabe que llegará una beta entre el 2 al 6 de febrero para la consola PlayStation 4. En tanto, la desarrolladora japonesa ha aprovechado el último fin de semana para revelar un video de casi media hora con el primer gameplay del videojuego, donde se muestra una partida en condiciones reales. A continuación, puedes tener un mejor vistazo:

Sobre los primeros personajes jugables, por el momento se sabe que son los siguientes:

Deku

Bakugo

Shoto

Ochaco

Tsuyu

All Might

Shigaraki

Toga

Dabi

Mr. Compress

Mount Lady

Cementos

Aquí también puedes tener un pequeño clip sobre lo que se vendrá en el próximo videojuego: