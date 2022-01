God of War se posicionó rápidamente como el mejor estreno de PlayStation en Steam

PlayStation ingresa progresivamente al mercado de las PC, por lo que más jugadores pueden disfrutar de sus clásicas producciones. God of War está disponible desde esta semana en computadoras y es un gran éxito. Después de su revelación, el juego de Santa Monica ha escalado en la lista de títulos más vendidos de Steam. Ahora se sabe que tuvo una excelente recepción entre los usuarios de la comunidad gamer.

Debido a su número de jugadores activos, se conoce que God of War se convirtió en el lanzamiento más exitoso de PlayStation en Steam. Sin embargo, es necesario precisar que todavía no ha superado las cifras iniciales de otros juegos de Sony.

Debutó con éxito en Steam

Los jugadores de PC le dieron una oportunidad a God of War y eso ha resultado en una serie de reseñas positivas en Steam por la alta calidad del juego y el buen trabajo de la versión.

Por ello, el título tuvo miles de jugadores en tiempo récord. Según información facilitada por SteamDB, el pico de jugadores de God of War ha sido de 65.356 usuarios. Además, poco a poco la cifra creció de los 23.246 jugadores iniciales a la marca actual. Así, el juego incluso tuvo picos de 91.801 espectadores en plataformas como Twitch.

Cabe destacar que God of War ha quedado por atrás de Horizon Zero Dawn en cuanto a número de jugadores durante el momento del lanzamiento en Steam. El juego de guerrilla consiguió 56.557 usuarios frente a lo poco más de 23.000 usuarios de el de Santa Monica. A pesar de ello, la tendencia cambió y ahora God of War es mucho más popular que Horizon.

Así pues, ahora God of War es el debut más exitoso de PlayStation en Steam. Su curva de número de jugadores no ha dejado de crecer y falta sumar las cifras que registró en la Epic Games Store.