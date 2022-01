Among Us: Innersloth anuncia colaboración con Scream y pronto habrá un skin de Ghostface

Scream 5, la última película de esta saga de terror, acaba de estrenarse en los cines de Perú y otras partes del mundo. Para promocionar esta cinta del género slasher, los productores han decidido realizar una colaboración con Innersloth, por lo que pronto tendremos un skin de Ghostface en Among Us.

“Aquí hay una mirada más cercana. ¡Los cosméticos de Ghostface llegarán pronto a Among Us en nuestra primera integración cinematográfica! Estén muy atentos a las actualizaciones”, escribió Innersloth en su cuenta oficial de Twitter. Su publicación no tardó en recibir miles de ‘likes’ de los fanáticos.

Por el momento se desconoce cuándo y cómo llegará la skin de Ghostface, de la cual solo se sabe el aspecto que tendrá. Lo más probable es que, al igual que los trajes de Arcane, los jugadores de Among Us deberán desembolsar una cierta cantidad de dinero para poder desbloquear este elemento cosmético.

Así lucirá la skin de Ghostface en Among Us. Foto: captura de Twitter

Actores de Scream 5 se animan a jugar Among US

En su cuenta oficial de YouTube, Paramount Pictures publicó un video que tiene como protagonista al elenco de Scream 5. Los actores se animaron a jugar una partida de Among Us y las imágenes no tardaron en volverse tendencia en la plataforma, donde el video llegó a superar las 24.000 reproducciones.

Como podrás apreciar en las imágenes, que duran alrededor de 23 minutos, Jack Quaid (Richie Kirsch) y Mason Gooding (Chad) se unieron a los streamers TinaKitten, KaraCorvus, 5up, NoahJ456 y ChilledChaos en esta divertida partida de Among Us.