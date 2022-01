Jugador de Animal Crossing recrea el Gran Comedor de Hogwarts de Harry Potter

El lanzamiento de la actualización 2.0 de Animal Crossing: new horizons ha desbloqueado un contenido descargable, con el fin de otorgar mayor variedad de opciones para los proyectos dentro del videojuego. Una de las actividades más llamativas de este apartado es la creación de islas temáticas, donde los jugadores tienen gran libertad para desarrollar espacios según su creatividad, gustos y preferencias.

Recientemente, una creación acaparó la mirada de toda la comunidad gamer, pues el usuario conocido como DesignsByCaleb ha diseñado una impresionante del Gran Comedor del Castillo de Hogwarts de Harry Potter. Esta obra se concretó al usar el DLC de Animal Crossing, el cual ofrece habilidades para construir paredes decorativas, iluminación ambiental y particiones complejas.

En el resultado final se pueden apreciar mesas largas con cubiertos, ventanas de vidrio adornadas de cuerpo entero y las icónicas velas flotantes que aparecen en las películas de la novela escrita por J. K. Rowling. En Reddit se ha popularizado este contenido, y provocó que varias personas pidan la integración de los estudiantes mágicos y el elenco principal de maestros al comienzo de la fiesta de Dumbledore. A continuación, tienes un vistazo de cómo quedó esta majestuosidad:

Cabe resaltar que Harry Potter no es el único lugar icónico que se ha convertido en un diseño de isla de New Horizons, ya que los creativos jugadores han recreado ubicaciones de la serie de juegos Pokémon, como también del exitoso título The Legend of Zelda: Breath of the Wild.