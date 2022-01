Apple Watch ya puede correr el Prince of Persia original

Prince of Persia es uno de los videojuegos más revolucionarios de su época. Se trata de un título tan emblemático como lo fue Tetris o Doom en su momento, ya que su creación implicó avances sin precedentes en la animación de sprites y en los movimientos realistas de los personajes de estas producciones (que más adelante se utilizarían en Mortal Kombat). Ahora, este clásico vuelve a ser noticia, ya que se ha creado un port de su primera entrega, el cual es capaz de ejecutarse en nada menos que una Apple Watch.

Así como lo leíste: uno de los juegos más recordados de todos los tiempos puede ser puesto en acción de inicio a final en los smartwatch de Apple. Esto es posible gracias a un port diseñado para el lenguaje de programación JavaScript, el cual es capaz de correrse en cualquier navegador compatible.

Este fue hecho por Oliver Klemenz, conocido programador entusiasta de la comunidad. La producción, por supuesto, se ejecutó tal cual apareció a finales de los años 80 y se dio a conocer que es totalmente compatible con los controles táctiles de la pantalla.

No podemos hablar mucho de la jugabilidad, puesto que hay que probarlo para dar un veredicto, pero lo cierto es que no deja de ser una gran obra de ingeniería y programación que permite que Prince of Persia pueda ser considerado para otros proyectos similares, como ha sucedido con Doom durante muchos años, el cual puede disfrutarse desde una máquina ATM hasta una calculadora.

El portal 8bitsnews recogió los testimonios de Klemenz, quien reveló que pasó la mayor parte del 2021 desarrollando este particular port. No ha sido una tarea menor; sin embargo, ha decidido publicarlo gratuitamente para cualquier usuario que acceda al portal: princejs.com.

Sobre Prince of Persia

Príncipe de Persia fue publicado originalmente en 1989 para diversas computadoras de la época. El juego nos pone en la piel de un pretendiente sin nombre, cuya misión es rescatar a la hija del sultán, quien está ausente batallando en una guerra lejana. El visir aprovecha este hecho para secuestrar a la princesa y obligarla a casarse con él o morir en un lapso de 60 minutos.

Además, significó una revolución en las técnicas de animación para videojuegos. Muchos otros títulos para PC imitaron su técnica de captura fotograma por fotograma a partir de una grabación real en años posteriores.