PS4 seguirá viva: Sony fabricará más PlayStation 4 para contrarrestar la escasez de PS5

No hay unidades. Tras las últimas declaraciones de compañías clave como AMD, todo indicó que Sony no cuenta con un puesto privilegiado y que no tiene prioridad para recibir existencias de chips para fabricar el número deseado de consolas PS5. Por ello, según reportes cercanos a la empresa, habrían decidido continuar produciendo ejemplares de su plataforma de pasada generación: la PS4.

La medida tendría en mente contrarrestar el efecto económico que la escasez de PS5 pueda generar en los primeros meses del 2022. Ha sido notorio también que la compañía no ha hecho ningún comentario oficial acerca de cuando tiene pensado cesar la fabricación de PlayStation 4, consola que debutó hace casi una década (2013).

Un reporte de Bloomberg recogió que el plan original de los nipones era descontinuar a la PS4 a fines de 2021; sin embargo, con el nuevo año ya en vigencia, más unidades de esta consola siguen fabricándose a gran escala.

La decisión también respondería a la viabilidad de la venta. Las PS4 se venden actualmente a un precio considerablemente menor al de la PS5, además de que usan chips menos avanzados de los que Sony tiene asegurado un gran stock.

Las fuentes de Bloomberg también precisaron que la PlayStation 4 ha incrementado su volumen de órdenes en los últimos meses y que satisfacerlos beneficiará a Sony en los acuerdos con sus socios fabricantes.

Un portavoz de Sony confirmó que la compañía seguirá produciendo consolas PS4 en 2022 y negó que hayan planes de frenar la producción de dicha plataforma. “Es una de las máquinas mejor vendidas de todos los tiempos y siempre hay una transición entre generaciones”, señaló.

Todo esto se sumó a reportes de que, en Japón, la producción de PlayStation 4 ha sido descontinuada parcialmente a inicios de 2021. Pese a todo, la PS5 sigue siendo la consola con mayores complicaciones de salida en la historia de la marca PlayStation. Su escasez ha llevado también a efectos colaterales negativos para los consumidores, como inflación de precio y estafas online.