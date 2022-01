Fortnite: Duende Verde de Spider-Man: no way home podría llegar al battle royale

Hace poco llegaron a Fortnite el Spider-Man y la MJ de Tom Holland y Zendaya con motivo del estreno de Spider-Man: no way home, tal como ya lo ha hecho anteriormente con personajes del universo Marvel. Sin embargo, el título de Epic Games tendría intenciones de incluir a más roles de la película del Hombre Araña.

De acuerdo a los últimos reportes del conocido filtrador de Fortnite, Hypex, tres nuevos personajes del universo Spider-Man pronto harán acto de presencia en el famoso battle royale. ”Hay 3 NPC que están programados para aparecer en el Daily Bugle”, aseguró el mencionado dataminer.

Uno de ellos sería la periodista del Daily Bugle Mary Jane, quien nos ayudaría en las partidas, ya que nos ofrecerá un lanzador de telarañas infinito a cambio de 400 unidades de oro.

También se rumorea la llegada del popular villano Duende Verde debido a que se encontraron animaciones que recuerdan al antagonista de Spider-Man: no way home. Por otro lado, el tercer personaje no jugable es por ahora un misterio, ya que no hay pistas suficientes para saber de quién se trata.

De esta manera, Fortnite sigue ofreciendo novedades a sus millones de jugadores en todo el mundo, quienes lo han convertido en uno de los más populares. Asimismo, con el estreno del capitulo 3, parece que tiene cuerda para aguantar muchos años más, aunque Epic Games estudiaría la posibilidad de ofrecer un modo de juego sin construcción.