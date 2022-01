Códigos de Genshin Impact de hoy, 12 de enero: así puedes obtener protogemas gratis

No hay tiempo que perder. Los códigos de Genshin Impact de este miércoles 12 de enero ya han sido publicados por miHoyo. Por si no lo sabías, es habitual que el estudio ofrezca contenido free to play para todos los fanáticos de su juego RPG. Si eres uno de ellos, te indicamos cómo lo puedes cambiar por protogemas gratis y más premios. Aprende aquí cómo canjear todos los códigos promocionales.

Como todos los días, miHoYo libera contenido gratuito dentro de su juego de rol por medio de los códigos de Genshin Impact, los cuales también están disponibles para aquellos que tienen el título en consolas, dispositivos móviles y PC.

Estos códigos solo están disponibles por tiempo limitado, por lo que te recomendamos que te apresures en canjearlos para que no pierdas la oportunidad de obtener los premios. Una vez hecho, estos permanecerán en tu cuenta.

Códigos de Genshin Impact del 12 de enero de 2022

GENSHINGIFT

BPRN2YC491QU

3CYZ858TA2UE

439DF1CY4NT4

15WX3DAPQZYZ

R1UR6PUMYFS2

KGS2QLSCR97S

RGM6E4PZTVTJ

¿Cómo canjear los códigos diarios de Genshin Impact?

Para canjear los códigos de Genshin Impact correspondientes al 12 de enero, se necesita cumplir el requisito de haber llegado al rango de aventura 10. Si no has podido alcanzar dicho nivel, tendrás que seguir ganando experiencia dentro del videojuego. En caso de tenerlo desbloqueado, sigue estos pasos: