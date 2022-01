Call of Duty: el próximo Modern Warfare se trataría de un modo de mundo abierto

Call of Duty: Vanguard resultó ser una completa decepción para sus aficionados y parece difícil que pueda corregir su situación. Por ello, muchos de sus jugadores han decidido voltear la página para pensar en el futuro de la franquicia. Y aunque todavía no está confirmado, se espera que el próximo proyecto sea la secuela de Call of Duty: Modern Warfare.

Además, se ha dicho que su campaña estaría ambientada en Latinoamérica y que será muy violenta. Ahora, un nuevo rumor apunta a que presentará un modo de mundo abierto.

Según la información compartida por Ralph, el popular insider enfocado en Call of Duty, la desarrolladora Infinity Ward trabaja en un nuevo modo llamado DMZ. Sus fuentes indican que sería un modo de mundo abierto generado con variedad de misiones, inteligencia artificial, clima y muchos eventos.

Es importante enfatizar que, esta modalidad había estado planeada para Call of Duty: Modern Warfare, que tuvo su debut en 2019, pero los planes cambiaron porque prefirieron centrar sus esfuerzos en otros elementos del juego. De ese modo, se trataría de un modo de juego que llevaría hasta cuatro años en desarrollo.

Si bien DMZ parece ser un modo atractivo, es recomendable tomar la información con cautela, porque podría tratarse de una información poco precisa. Así, lo que sí se sabe es que los detalles oficiales de Call of Duty: Modern Warfare 2 se harán públicos a través de sus principales redes cuando estos estén disponibles para su descarga.