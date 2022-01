Pokémon: entrenadores iban a tener látigos y coleccionar cinturones en vez de medallas

Los primeros videojuegos de Pokémon que Nintendo y Game Frake lanzaron para la Game Boy estuvieron a punto de ser totalmente diferentes a los que conocemos. Por ejemplo, los entrenadores iban a tener látigos para controlar a sus pokémon, y también se pensaba coleccionar cinturones en lugar de medallas. Por fortuna, todo esto fue cambiado en la versión final.

Según detalla Vandal, un portal especializado en videojuegos, esta información proviene de un libro llamado Game freak: the creative group rewrite the rules in the world of play, que fue escrito por Akihito Tomisawa, desarrollador del estudio japonés. Debido a que la obra solo fue publicada en el país del sol naciente, muy pocos fanáticos saben de su existencia.

Los chicos de DidYouKnowGaming?, un famoso canal de YouTube dedicado a los videojuegos, decidieron traducir las 100 páginas de este libro y revelar las primeras ideas que Game Frake y Nintendo pensaban implementar en Pokémon Rojo y Pokémon Azul, las primeras entregas de esta saga que, solo en Japón, logró vender más de 10,4 millones de copias.

“El personal de desarrollo había pensado que los humanos debían tener un ‘rango’ como entrenadores. La idea inicial era que, a medida que los pokémon alcanzaran cierto nivel de fuerza, recibirían cinturones, como un artista marcial”, señalan los autores del video.

Esa no es la única sorpresa que reveló el libro publicado por Tomisawa, ya que Red (el protagonista de los primeros juegos de Pokémon) no iba a coleccionar las medallas que los líderes de gimnasio le otorgaran, sino cinturones que luego le iba poniendo a sus pokémon.

Otra de las ideas descartadas por Game Frake y Nintendo es que los entrenadores deberían tener un látigo. Habría tres colores (rojo, negro y amarillo), pero por suerte esa idea terminó desechándose, ya que era muy cruel y querían que los niños tuvieran una relación amigable con sus criaturas.

“En última instancia, era demasiado cruel hacer que el jugador azotara a sus pokémon, por lo que se descartó la idea. Su relación debía ser más amistosa, como el dueño de una mascota. Así que finalmente se decidió que ganarían medallas en su lugar”, indican.