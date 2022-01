Call of Duty: Vanguard decepciona a fans de Attack on Titan con el diseño de Levi Ackerman

Luego de varias filtraciones, Activision presenta la colaboración Call of Duty: Vanguard × Attak on Titan, evento que generó mucha expectativa entre los gamers, pero que terminó decepcionando a varios fans de Shingeki no Kyojin por el aspecto de Levi Ackerman.

Activision publicó un comunicado en su página web en el que detalla todo lo que traerá la colaboración entre COD: Warzone y Vanguard con el popular anime. La empresa mostró ítems temáticos y la llegada de la piel de Levi Ackerman.

Para ser más específicos, el cazador de titanes hará su aparición en el videojuego a manera de skin para Daniel Yatsu, quien portará el uniforme de la Patrulla de Exploración, el cual incluye su característico pañuelo blanco.

Adicionalmente, los jugadores también podrán encontrar otros objetos basados en Attack on Titan en la tienda de Call of Duty, como planos para armas inspirados en elementos del anime, las espadas que se utilizan para eliminar titanes, entre otros.

Asimismo, se podrá comprar emblemas y celebraciones que se inspiran en los movimientos que realizan Levi, Eren y otros personajes cuando enfrentan a los titanes. A su vez, también se ofrecerán emblemas que muestran el escudo de la Patrulla de Exploración y otro que tiene a Sasha Blouse.

El evento de colaboración Call of Duty × Attack on Titan estará disponible a partir del 20 de enero de 2022, pero el detalle está en que los jugadores ya están decepcionados por el diseño que tendrá Levi Ackerman en el videojuego.

Tal como señala Level Up, portal especializado en videojuegos, los jugadores están criticando a Activision en redes sociales porque esperaban que el personaje en cuestión aparezca en el videojuego y no como una skin para un operador.

Fueron tantas las quejas por parte de los gamers que Activision decidió eliminar la publicación en la que promocionaba el pack de Levi Ackerman para Call of Duty Vanguard y Warzone. Por el momento, no se sabe si la desarrolladora realizará un rediseño en el atuendo o lo mantendrá.

Activision eliminó este post debido a las críticas por el diseño de la skin de Levi Ackerman para Call of Duty. Foto: Level Up