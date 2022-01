PlayStation celebraría un evento dedicado a los juegos más esperados de PS5

La expectativa de los gamers sobre los próximos videojuegos que recibirá la PlayStation 5 aumenta con el pasar de las horas. Debido a ello, una serie de rumores y especulaciones publicadas en redes sociales han cobrado mayor fuerza. En Twitter ha trascendido que PlayStation podría realizar un evento grande en cuestión de semanas dedicado a los juegos para PS5.

Si bien las redes sociales de PlayStation se han mostrado muy activas revelando tráilers e información sobre lo que será Horizon Forbidden West, el próximo lanzamiento para PS4 y PS5, esta no sería la única IP que los gamers esperan disfrutar en 2022.

Entre las próximas entregas que recibirán las consolas de PlayStation se encuentran Gran Turismo 7, God of War: Ragnarök y hasta el posible remake de The Last of Us para PS5. Todos estos títulos podrían hacer su gran y esperado debut en el presente año y pronto podríamos conocer más sobre ellos.

PUEDES VER: La PS5 y la Xbox Series X han sido recreadas en LEGO

En las últimas horas, la publicación de AccountNGT, un conocido filtrador, en Twitter ha levantado la sospechas de miles de gamers sobre lo que podría estar preparando la compañía nipona, pues asegura que un nuevo evento se realizaría a inicios del presente año.

El próximo evento podría traer novedades sobre los estrenos de PlayStation 5. Foto captura: Twitter

Asimismo, destacó que Tom Henderson, periodista de videojuegos e insider, le confirmó que esta celebración es un “secreto a voces”, en el que se mostraría un nuevo tráiler de Harry Potter: Hogwarts Legacy y otras sorpresas.

Henderson también se pronunció desde su cuenta de Twitter y señaló que este evento de PlayStation se celebraría en febrero, por lo que pronto conoceríamos más detalles sobre él, como la fecha y hora.

Aunque menciona que se trataría de un State of Play, Henderson asegura que tiene todo el potencial para ser un evento de mayor envergadura. Pese a que ambos insiders cuentan con gran credibilidad en la comunidad, es importante tomar con pinzas lo dicho por ello, ya que se trata de información extraoficial.