¿Otro Among Us? El popular Rust vuelve a ganar popularidad gracias a Twitch

Los casos en los que un videojuego con algunos años ya en el mercado se vuelvan populares nuevamente están ocurriendo mucho más seguido en los últimos años. Uno de los más conocidos fue Among Us, título que apareció en 2018, pero que ganó popularidad masiva y mundial recién en 2020, en medio de la pandemia del coronavirus, porque fue descubierto por muchos streamers. Pues bien, ahora está ocurriendo lo mismo con Rust, un título que ya tiene cerca de nueve años desde que salió en su versión preliminar, pero que ha vuelto a liderar la audiencia en Twitch.

Tal como sucedió con Among Us, la razón principal de este repunte en popularidad recae en los creadores de contenido e influencers de la plataforma. No se puede dudar que tanto Auronplay, Ibai, ElRubius y TheGrefg cuentan con millones de seguidores en todo el mundo, principalmente de jóvenes hispanohablantes.

Ahora, el título de supervivencia ha aprovechado para realizar un evento en el que se han involucrado muchos de estos streamers, principalmente españoles, para volver a colocar su juego en el ojo público.

Todo empezó cuando Alexby11 anunció la segunda edición de EGOLAND, un torneo de gran escala donde compiten un total de 86 creadores de contenido en Rust.

Vale recordar que Rust es un título en el que los jugadores suelen agruparse en pandillas para intentar obtener recursos, construir refugios y sobrevivir (así como atacar a otros grupos).

EGOLAND 2 comenzó el último 7 de enero y, como era de esperarse, el evento hizo crecer desenfrenadamente la popularidad del juego en Twitch, en donde alcanzó la cima como la categoría más popular de los últimos días.

En total, la plataforma de Amazon alcanzó un pico de 914.437 espectadores en simultáneo y, mientras se desarrollaba el torneo, el número de usuarios no bajó de 500.000.

En enero de 2021, la primera edición de EGOLAND logró un efecto similar y también se habló en ese momento de un resurgimiento de Rust.