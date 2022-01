Mortal Kombat: Ed Boon quiere que los actores de los primeros juegos regresen como skins

Si eres fan de Mortal Kombat, debes saber que esta saga de videojuegos creada por Ed Boon y John Tobias se caracterizaba porque, en sus primeras entregas, utilizaba actores reales para darle vida a sus peleadores más famosos, como Liu Kang, Sonya Blade, Johny Cage, Kano, Scorpion, Sub-Zero, entre otros.

Pasaron los años y la técnica usada en los primeros Mortal Kombat dejó de utilizarse, por lo que actores como Daniel Pesina, Kerri Hoskins, y otros, ya no pudieron seguir interpretando a sus personajes. Pese a ello, los fans más veteranos los recuerdan con cariño, al punto de seguirlos en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, uno de los creadores originales de Mortal Kombat manifestó su deseo de volver a trabajar con los actores originales de esta saga. La publicación hecha por Ed Boon no tardó en volverse tendencia en la red social y emocionar a miles de fanáticos. ¿Qué fue lo que dijo?

Why is my Twitter blowing up today? Oh… hi Ed. 💋