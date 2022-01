Call of Duty × Attack on Titan: nueva pista revelaría la próxima colaboración del videojuego

El estreno del primer capítulo de la segunda mitad de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin ha emocionado a miles de personas, incluso a los propios desarrolladores de videojuegos. Desde hace mucho se viene hablando de una colaboración entre Call of Duty y Attack on Titan, la misma que podría ocurrir debido a una nueva pista.

En diciembre de 2021 aparecían los primeros rumores sobre Call of Duty × Attack on Titan, una colaboración que traería la skin de Levi Ackerman, sino que también se lanzarían algunos objetos temáticos del anime dentro del shooter.

Semanas más tarde, las sospechas sobre este crossover entre el anime y el juego de disparos de Activision se avivan, luego de que la cuenta oficial de COD en Twitter reaccionara al estreno del primer capítulo de la parte final de Shingeki no Kyojin.

La publicación hecha por Funimation, una de las principales plataformas de anime que transmite Attack on Titan, fue comentada por la cuenta oficial de Call of Duty en la que invita a los cadetes a ponerse sus trajes.

Videojuego recibiría contenido temático del anime Shingeki no Kyjoin. Foto captura: Twitter

En el tuit también aparecen los emojis de rosa, espadas, pájaros y caballos, que corresponden a los escudos que utilizan las distintas ramas del ejército en Shingeki no Kyojin: Tropas Estacionarias, Tropas de Reclutas, Legión de Reconocimiento y la Policía Militar, correspondientemente.

Hasta el momento, se sabe extraoficialmente que la tienda de COD: Vanguard recibirá contenido temático de Attack on Titan, como la piel de operador de Levi para Daniel, un movimiento final, resaltar introducción, resaltado de MVP, emblema y pegatinas.

Además, también llegarían marcos para los jugadores o colgantes para armas al estilo del anime. Asimismo, se espera que lleguen otros personajes al videojuego como Erin Jaeger y Mikasa; sin embargo, por el momento, solo son especulaciones.