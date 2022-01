Among Us se convierte en el juego más descargado en PS4 y PS5, superando a FIFA 22 y GTA V

Among Us fue el videojuego favorito de miles de usuarios en todo el mundo en 2020. En aquel entonces, el juego se podía disfrutar en PC y smartphones. Pero fue en 2021 cuando InnerSloth anunció el estreno de su título en consolas como Xbox, Nintendo Switch y PlayStation.

Aunque el debut de Among Us en consolas se tardó debido al desarrollo del nuevo mapa y otras mecánicas que ya se encuentran disponibles en el videojuego, no cabe duda que sigue siendo un éxito, pues se acaba de confirmar que el título fue el más descargado en PS4 y PS5.

PUEDES VER: PlayStation celebraría un evento dedicado a los juegos más esperados de PS5

Así como lo lees. Aunque PlayStation 4 y PlayStation 5 recibieron grandes videojuegos AAA como Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, GTA V, FIFA 22, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Deathloop, Ratchet & Clank: Rift Apart y Star Wars Jedi: Fallen Order, el juego indide lanzado en 2018 se convirtió en el favorito de miles de gamers.

El detalle está en que Among Us fue el juego más descargado en PS4 y PS5 durante el mes de diciembre 2021 en dos regiones: Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y Europa, venciendo a los mencionados títulos que gozan de una comunidad muy grande. Ni siquiera el GOTY 2021 It Takes Two pudo con él.

Among Us fue el juego más descargado en PS4 durante el mes de diciembre 2021. Foto: PlayStation Blog

Parece ser que el estreno de The Airship, el cuarto mapa del juego de impostores, y la implementación de nuevas habilidades en los personajes han servido para que el título desarrollado por InnerSloth alcance el top1 del ranking.

Among Us supera a juegos AAA y se convierte en el juego más descargado en PS5. Foto: PlayStation Blog

Otro detalle a tener en cuenta es que Among Us no es un juego gratuito dentro de las consolas de PlayStation, ya que se necesita estar suscrito a PlayStation Plus para poder jugar de manera online con amigos.