PlayStation Plus: Persona 5 Strikers no estuvo en todas las regiones y causa enojo en fans

PlayStation inicia el 2022 con problemas. La firma nipona reveló que DiRT 5, Deep Rock Galactic y Persona 5 Srikers eran los juegos gratis de enero para todos los gamers con PS4 y PS5 que estén suscritos a PlayStation Plus.

Sin embargo, una gran cantidad de usuarios no están para nada contentos con PlayStation, debido a que, como suele ocurrir, la compañía libera un listado de juegos gratis distintos para cada región y en algunas no está disponible Persona 5 Strikers.

Según detalla Level Up, portal especializado en videojuegos, los fans de la saga Persona han quedado más que decepcionados por el cambio que hizo la compañía, pues en lugar de recibir el juego desarrollado por Koei Tecmo y ATLUS, obtuvieron un survival horror llamado How to Survive 2.

¿De dónde son los jugadores que no recibieron Persona 5 Strikers?

El mismo medio reveló que los jugadores afectados son de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y otros países de la región, quienes no podrán descargar gratis Persona 5 Strikers. Este fue el único cambio que realizó PlayStation, ya que DiRT 5 y DEep Rock Galactic se mantuvieron en la promoción.

La ausencia de Persona 5 Strikers en algunas regiones se dio a conocer por medio de una publicación en Reddit, en la que jugadores de los países mencionados expresaron su enojo y decepción al recibir How to Survive 2. Incluso, algunos revelaron la ausencia de varios juegos en la PlayStation Store de su región.