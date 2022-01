La historia de TheGlobe.com: el ‘Facebook’ de los años 90 que terminó quebrando

Si usas Facebook desde hace bastante tiempo, quizá eres de los muchos que vivieron el mundo antes de que la plataforma se hiciera conocida como una de las redes sociales más prominentes y populares de la historia. Pues bien, de repente también recuerdes que antes de dicha web hubo algunos intentos similares como MySpace o el propio Hi5; sin embargo, hay uno mucho más antiguo y que destaca por lo peculiar de su historia: TheGlobe.com. ¿La conocías? Aquí te contaremos por qué es tan recordada hasta el día de hoy.

TheGlobe.com es, por lejos, el precursor más lejano de una red social. Apareció a mediados de los años 90, como uno de los clásicos emprendimientos hechos por jóvenes informáticos, en el periodo que se conoció como la burbuja puntocom (dotcom bubble). Burbuja, porque, antes que nada, se trataba de un mercado ciertamente especulativo.

Muchas empresas como Amazon y Ebay se forjaron durante la década de los 90, pero lograron sobrevivir a la burbuja que estalló alrededor de los años 1999 y 2000. Muchísimas otras no pudieron hacerlo y TheGlobe.com fue una de ellas.

TheGlobe.com: la red social que se adelantó a Facebook

TheGlobe fue fundado por Stephan Paternot y Todd Krizelman, dos estudiantes de la Universidad de Cornell. Su idea era lanzar un portal que permitiera unirse a un club por intereses, participar en foros y chatear. El éxito fue tal que para mayo de 1995 (a un mes de su lanzamiento) el sitio ya registraba 44.000 visitantes.

Tras este empujón, no fue difícil para los creadores atraer inversores y pronto TheGlobe salió a la bolsa. Allí pudieron recibir flujos millonarios de dinero como los 20 millones de dólares del fondo Dancing Bear Investments en 1997. Los jóvenes fundadores se convirtieron, de un día a otro, en personas adineradas.

La historia de TheGlobe.com: el ‘Facebook’ de los noventa que terminó quebrando

Quizá las siguientes decisiones que tomaron no fueron demasiado acertadas, pero nadie podría culpar a dos jóvenes de 23 años de no arriesgarse en un mercado como el internet de los 90, cuando nadie sabía qué podía suceder. Compraron así diversos negocios, como la revista de videojuegos Computer Games Magazine y el portal happypuppy, además de la tienda Chips and Bits, todo relacionado al gaming.

Paralelamente, Paternot, se hizo muy notable en las noticias estadounidenses por sus excesos. En diversas ocasiones, fue grabado por cadenas de televisión viviendo una vida desenfrenada e incluso llegó a declarar: “Tengo una chica, dinero y ahora estoy listo para vivir una vida asquerosa y frívola”.

El sueño no duró mucho, y tras un excelente año 1998 (gran año para todas las empresas jóvenes de la burbuja puntocom), las acciones cayeron estrepitosamente en tan solo los primeros seis meses de 1999. El valor de las acciones de TheGlobe cayó desde los 97 dólares a tan solo 0,10 centavos de dólar.

En 2000, Paternot y Krizelman fueron obligados a dimitir por la junta de TheGlobe. Pese a que hubo intervención externa tras ello, la compañía no pudo ser salvada y cerró en ese mismo verano.