Halo cerrará definitivamente los servidores de sus juegos en Xbox 360

Si eres de los que aún disfrutan de Halo en Xbox 360, aprovecha estos últimos días para jugarlo al máximo, ya que en la segunda mitad de enero se cerrarán oficialmente los servicios en línea para los múltiples títulos del shooter en la consola de Microsoft.

Halo 3, Halo Wars, Halo 3: ODST, Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 4 y Halo: Spartan Assault ya no admiten suficientes usuarios para justificar su costo de mantenimiento en los servidores de la máquina lanzada a fines de 2005. Por ello, a partir del próximo jueves, ya no será posible utilizar su funciones online, aunque sí podrán probarse sin conexión.

Si bien las entregas Halo: The Master Chief Collection y Halo Wars: Definitive Edition también son parte de la Xbox 360, su compatibilidad con Xbox One y Xbox Series X|S evitarán esta restricción y no se verán afectadas. Asimismo, esta noticia ya se veía venir pronto, pues hace más de un año se había anunciado el cese de estas plataformas. A continuación, te detallamos las áreas que se verán perjudicadas o no por la finalización de estos servicios:

Los servidores del juego para Xbox 360 dejarán de operar desde el jueves 13 de enero de 2022. Foto: Halo

“Esto no quiere decir que no valoremos a todos los que juegan Halo, por supuesto que lo hacemos. Pero, como pasa con muchos negocios, nuestros equipos deben balancear las necesidades y los recursos disponibles para darle prioridad a las áreas y oportunidades que tengan el mayor impacto”, mencionó la desarrolladora 343 Industries en su sitio web oficial.