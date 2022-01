Electrician Simulator ya se encuentra disponible en PC y también llegará a consolas

La comunidad gamer recibió la noticia de que el juego indie Electrician Simulator se encuentra disponible en Steam y llegará a consolas Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. Se trata de un juego que te permite personificar a un electricista en un día laborable. Es un claro ejemplo de un nuevo simulador que buscará que muestres tus habilidades y conocimientos como un profesional de la electricidad.

Electrician Simulator, título desarrollado por Take IT Studio!, coloca diferentes pruebas que se viven en la profesión. De ese modo, como parte de experimentar un día normal en el oficio, debes instalar varios enchufes, cambiar focos, paneles, extensiones y luminarias, todo ello verificando que cada cable se coloque correctamente para que no tengas inconvenientes.

Este juego es muy simple y llegará próximamente a todas las consolas en formato digital, por lo que debes estar atento para conocer su fecha de lanzamiento mundial.

Sin embargo, si eres de los que no puede esperar para comenzar esta peculiar aventura, te confirmamos que ya lo puedes probar por primera vez en Steam completamente gratis.

El juego llegará a Xbox

La propuesta de Ultimate Games se lanzó inicialmente en Steam en un formato prólogo. Por ello puedes encontrarlo buscando “Electrician Simulator – First Shock”. Con respecto a la versión completa, se sabe que llegará en algún momento de este año a PC y más tarde, sobre finales de año o principios de 2023, a consolas Xbox.