Days Gone: director afirma haber vendido más que Ghost of Tsushima

Days Gone, uno de los videojuegos que Sony lanzó bajo la marca exclusiva ‘Solo para PlayStation’ a fines de la pasada generación de consolas (PS4) fue, en un inicio, uno de sus proyectos más criticados. Mas allá de bugs y de la calidad esperada, el título aparentemente no satisfizo las exigencias comerciales (sea en ventas o no) de la casa japonesa. Ahora, tras mucho tiempo desde su lanzamiento, su director acaba de comentar hechos que revelan lo confundido que están dentro del estudio frente a esto.

Todo parte de una charla que tomó lugar entre Jeff Ross, el director de Days Gone, y el conocido David Jaffe (quien trabajó en franquicias como God of War y Twisted Metal). Durante una transmisión en directo en el canal de YouTube de este último, se revelaron algunos datos curiosos del exclusivo de Sony.

Por ejemplo, en un primer momento, Ross reveló que la posible secuela de Days Gone estuvo “muerto antes de que siquiera fuera planeada”, debido a que Sony rechazó la idea ni bien fue propuesta.

Este dato ya era conocido, pero lo que Ross había dicho anteriormente fue que, según sus cálculos, Days Gone llegó a vender más que Ghost of Tsushima (un título más reciente) en el mismo tiempo que lleva este último juego.

Previa a la conversación con Jaffe, Ross reveló en su cuenta de Twitter que Days Gone llegó a vender más de 8 millones de unidades en poco más de un año y medio. Por este motivo, el director afirmó no entender por qué Sony consideraba a este juego con una “sensación de decepción”.

“En el momento en que dejé Sony, Days Gone tenía ya un año y medio (y un mes más) con 8 millones de copias vendidas. Probablemente haya vendido más y además hay un millón más desde que salió en Steam. Pese a esto, la administración del estudio siempre nos hizo sentir que fue una gran decepción”, comentó en Twitter.

Horas después de este comentario, Ross tuvo que retractarse en cuanto a las cifras, y fue a raíz de la última conversación con David Jaffe donde tuvo que revelar su fuente de información: el portal Gamestat que muestra la cantidad de trofeos conseguidos por los usuarios de PlayStation.

Por este motivo, es preciso señalar que la cifra de 8 millones mencionada en un inicio no es exacta, pero tomando en cuenta que el título formó parte de PS Plus y que también ha estado disponible en el mercado de segunda mano, es probable que la cifra sea menor.