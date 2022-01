The Last of Us recibiría un remake para PlayStation 5 y ya estaría terminado

Hace poco, Niel Druckmann, director de Naughty Dog, reveló el verdadero apellido de Ellie, protagonista de The Last of Us, videojuego que fue todo un éxito en PlayStation 3 y PlayStation 4. Este, además, podría continuar por esa zenda en PS5 por medio de un remake.

Así como lo lees. El reconocido periodista de videojuegos Tom Henderson ha revelado que The Last of Us Remake podría ser una realidad, ya que aseguró que está “prácticamente terminado” y que se lanzaría a mediados de 2022 en PlayStation 5.

Como prueba, el comunicador publicó en su cuenta de Twitter un fragmento de la conferencia de PlayStation en el CES 2022, cuando se anunció PlayStation VR2 con un render de Joel y Ellie que habría pasado desapercibido por muchos.

Por otra parte, esta no sería la única sorpresa que tendría la compañía nipona junto a Naughty Dog: Henderson también dio a conocer que The Last of Us Part II recibiría un Director’s Cut y un juego multijugador.

Sin embargo, no entró en detalles respecto al lanzamiento de estas entregas, pero se especula que podrían llegar a PlayStation 5 en 2023. Al parecer, lo que planea Sony es que alguno de estos títulos coincidan con el estreno de la serie de The Last of Us en HBO, cuya fecha permanece como un misterio.

Por el momento, lo que se sabe es que Naughty Dog trabaja en varios proyectos y tres de ellos corresponderían a la saga de The Last of Us: el remake de la primera entrega para PS5, un Director’s Cut de la secuela y el tan esperado modo multijugador (ambos para la misma consola).