‘Horizon Call of the Mountain’: anuncian el nuevo juego para PlayStation VR2 de PS5

En medio del CES 2022, la feria de tecnología más importante del mundo, PlayStation ha revelado detalles importantes sobre su nueva generación de consolas, la cual es representada por PS5. La firma nipona confirmó que PS VR2 ya se encuentra en desarrollo, y ya conocemos uno de los primeros videojuegos que llegarán para el formato de realidad virtual: ‘Horizon Call of the Mountain’.

A solo unas semanas del estreno mundial de Horizon Forbidden West (18 de febrero) en PS4 y PS5, un comunicado publicado en PlayStation blog revela que ‘Horizon Call of the Mountain’ ha sido creado para PlayStation VR2. Se trata de un juego que ofrecerá una experiencia única y que se diseñó con el fin de impulsar la tecnología de hardware, innovación y la experiencia de juego.

Este título ofrecerá “gráficos impactantes y los nuevos controles PS VR2 Sense le dan un nuevo significado a estar completamente inmerso en el mundo de Horizon”, se lee en la publicación.

Si bien son mínimos los detalles revelados por parte de la compañía nipona, se sabe que este juego VR está siendo desarrollado por los estudios Guerrilla Games y Firestripe. Fue tanta la emoción de los gamers por el anuncio que, incluso, extrabajadores de Guerrilla se han pronunciado en redes sociales.

Uno de ellos es Chris James, quien, desde su cuenta de Twitter, mencionó que no trabajó ni en la planeación ni en el desarrollo de ‘Horizon Call of the Mountain’, pero está convencido de que el proyecto será muy importante para la realidad virtual y para el tipo de experiencias que PlayStation busca ofrecer con PS VR2.

Teaser tráiler de Horizon Call of the Mountain

“Cambiará lo que AAA significa para la realidad virtual”, sentenció en la red social del pájaro azul. Por otra parte, Jan-Bart van Beek, director de arte y animación de Guerrilla Games, adelantó que el videojuego se enfocará en otro personaje. Esto significa que no controlarás a Aloy como en los juegos anteriores, pero sí formará parte de la historia.