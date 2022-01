Dragon Ball: The Breakers descarta cross-play y cross-save en su lanzamiento oficial

A lo largo de los años se han estrenado diversos juegos de Dragon Ball enfocados exclusivamente en las peleas. En este caso, la empresa Bandai Namco anunció Dragon Ball: The Breakers, un título multiplayer en el que un grupo de jugadores deberá huir de uno de los villanos de la famosa franquicia, el cual será controlado por otro jugador.

En una entrevista con la plataforma Siliconera, el productor Ryosuke Hara reveló nuevos detalles del esperado videojuego online y brindó pistas sobre lo que los fanáticos pueden esperar. Sin embargo, una importante función no va a ser incorporada en el título.

Durante la conversación, Ryosuke llegó a confirmar que Dragon Ball: The Breakers no tendrá cross-play ni cross-save en su primer lanzamiento. Además, no quiso contar más detalles al respecto, por lo que se desconoce si esas características llegarían en el futuro a través de una probable actualización.

Comparte universo con Dragon Ball Xenoverse 2

Adicionalmente, Ryosuke Hara indicó que uno de los objetivos del juego de supervivencia es esclarecer la diferencia de poder que hay entre los humanos y los personajes con superpoderes. Explicó que el estudio se inspiró en ciertas escenas clásicas de Dragon Ball, como cuando Bulma trata de pasar desapercibida en Namek o cuando Cell causa terror en los habitantes de la ciudad.

De igual manera confirmó que el videojuego y Dragon Ball Xenoverse 2 comparten el mismo universo, con lo que los usuarios podrán notar algunos vínculos entre ambos juegos.

Dragon Ball: The Breakers estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC en el año 2022.