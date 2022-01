Dead by Daylight: eliminarán skin por actitudes tóxicas de la comunidad

El acoso es un tema delicado y que lamentablemente no se toma muy en serio en el mundo de los videojuegos. Aunque las actitudes tóxicas aparecen con más frecuencia en el mundo digital, no se puede negar que hay grupos que son más propensos a sufrir algún tipo de práctica malintencionada en este rubro. En Dead by Daylight se manifestó un caso que surgió por una controversial skin.

En este videojuego de la desarrolladora Behavior Interactive, un grupo de cuatro jugadores debe escapar de un asesino, el cual está bajo el control de otro. A lo largo de los años, el multijugador fue recibiendo personajes DLC de películas clásicas de terror, tales como Leatherface de The Texas Chainsaw Massacre.

El equipo creativo intentó que las versiones dentro de Dead by Daylight de los personajes sean fieles a sus formas originales. De ese modo, Leatherface podía utilizar el rostro de sus víctimas como máscaras al cumplir ciertos requisitos. Para ello, se debían eliminar 25 veces a cada uno de los supervivientes originales: Claudette Morel, Dwight Fairfield, Meg Thomas y Jake Park.

Para mala fortuna, muchos usuarios comenzaron a utilizar el rostro de Claudette Morel para acosar y molestar a otros usuarios.

El skin se convirtió en materia de discusiones por aparentemente llevar a cabo el blackface, una práctica racista y ofensiva porque difunde estereotipos negativos, ya que surgió para que una mayoría ridiculice a un grupo minoritario que luchó por recuperar sus derechos civiles luego de siglos de esclavitud.

Tras meses de controversia, el estudio Behavior Interactive tomó cartas en el asunto y mediante un comunicado confirmó que eliminará la capacidad de conseguir máscaras para Leatherface por las actitudes tóxicas de la comunidad.

“Los miembros de la comunidad compartieron sus experiencias con personas que los atacaron y acosaron mientras usaban algunas de estas máscaras. Fue desalentador escuchar estos informes y condenamos rotundamente este comportamiento. No nos sentimos cómodos con que estas máscaras estén en el juego cuando se utilizan como herramienta para difundir el odio”, finalizó el texto.

La empresa afirmó que los skins serán borrados del juego en la actualización de mitad de temporada y aclaró que aquellos usuarios que compraron a Leatherface serán compensados con 6.000 fragmentos iridiscentes.

Como era de esperar, el anuncio provocó todo tipo de reacciones en foros y redes sociales. Por ello, muchos fueron en contra de la decisión de remover los objetos cosméticos, pero también otros expresaron su conformidad al cree que así se reducirán las prácticas racistas en el juego.