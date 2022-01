Pokémon GO: ¿cómo conseguir a Solosis y sus 2 evoluciones?

Pokémon GO inició el 2022 con muchas novedades. Sin embargo, el juego de realidad aumentada en iOS y Android mantiene las celebraciones semanales como la Hora del pokémon destacado, que en esta ocasión tendrá como protagonista a Solosis. Esta criatura de tipo Psíquico se aparecerá como mayor frecuencia, por lo que será la oportunidad perfecta para conseguir sus evoluciones.

La Hora del pokémon destacado se realizará en Pokémon GO este martes 4 de enero de 2022 en su horario habitual de 6.00 p. m. a 7.00 p. m. (hora local de cada país). Además, podremos disfrutar de un bonus especial. En esta ocasión, consistirá en que ganaremos el doble de caramelos por la transferencia de cada pokémon.

Características de Solosis

Según la Pokédex, la capa líquida semisólida que rodea el cuerpo físico de un Solosis es completamente hermética. Esto significa que esta criatura podría, en teoría, sobrevivir en casi cualquier entorno, sin importar cuán hostil sea, incluido el vacío del espacio.

La aparición de Solosis de forma salvaje se da entre los niveles 1 al 30 sin clima con un PC máximo de 1172 y se potencia con el clima lluvioso, dando como resultado la captura de pokémon de nivel 31 al 35 con un PC máximo de 1270.

¿Cómo conseguir las evoluciones de Solosis?

Al igual que en otras versiones de la Hora del pokémon destacado, muchos jugadores de Pokémon GO sienten curiosidad por saber si Solosis aparecerá en su versión shiny o no. Lamentablemente, aún no cuenta con una forma variocolor en el juego móvil. Sin embargo, es una criatura que cuenta con interesantes evoluciones.

Como las horas destacadas duran 60 minutos, hay una serie de cosas que se pueden hacer para estar preparados para conseguir varios Solosis. Puedes hacer lo siguiente: