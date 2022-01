Need for Speed recibiría un juego para teléfonos por parte de los creadores de Pokémon Unite

El 2022 podría ser un importante año para la saga de Need for Speed. Luego de las críticas que recibió Need for Speed: Heat y el hecho de que Criterion ya esté trabajando en una próxima entrega de la franquicia para este año, una publicación revela que el videojuego de autos de carreras callejeras haría su debut en dispositivos móviles con un juego.

La información proviene de un usuario en Reddit, quien señaló que en las ofertas de empleo publicadas por TiMi Studios en la web de Tencet, se menciona que hay vacantes de trabajo para Need for Speed Online Mobile.

Por si no lo sabías, TiMi Studios es un estudio de videojuegos para dispositivos móviles (iPhone y Android) que ha dado que hablar en los últimos años, pues en 2019 lanzaron Call of Duty Mobile y hace unos meses estrenaron Pokémon Unite, el MOBA protagonizado por las criaturas de Nintendo.

Respecto a lo que sería Need for Speed Online Mobile, se menciona que el juego de conducción estaría siendo desarrollado con el motor gráfico Unreal Engine 4. Además, se trataría de un juego de gran mundo abierto.

Por ello, el estudio está buscando personal con experiencia en el desarrollo de juegos de carreras, como programadores, animadores 3D, diseñadores, entre otros, para trabajar en las oficinas ubicadas en Shenzhen.

¿Cuándo se estrenaría el nuevo juego de Need for Speed para móviles?

De momento, esta información no está del todo clara, pues se habla que llegaría en algún momento de 2022, junto con el Need for Speed que está desarrollando Criterion, el cual tuvo que ser retrasado hasta este año debido a que estaban colaborando en Battlefield 2042. Por lo tanto, solo nos queda esperar a lo que pueda decir Electronic Arts en un futuro.