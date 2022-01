AMD integra 3D V-Cache en el nuevo AMD Ryzen 7 5800X3D

Desde hace varios años, AMD e Intel luchan por el trono del procesador más potente para juegos. En ese contexto, el fabricante de Santa Clara, California, introducirá por primera vez al mercado doméstico la tecnología AMD 3D V-Caché gracias al lanzamiento del nuevo AMD Ryzen 7 5800X3D, que competirá con el Core i9-12900K de Intel.

En concreto, AMD promete hasta 1,2 veces más rendimiento en el Final Fantasy XIV y 1,1 veces más rendimiento en Far Cry 6 y Shadow of the Tomb Raider. En juegos como Watch Dogs: Legion, Gears 5 o CS:Go muestran un empate técnico.

El Ryzen 7 5800X3D es esencialmente el 5800X, pero con tecnología AMD 3D V-Cache. Tiene el mismo número de núcleos y subprocesos y velocidades de reloj ligeramente más bajas, pero un impresionante caché de 100 MB.

Características del AMD Ryzen 7 5800X3D. Foto: AMD

AMD afirma que es más rápido que el Ryzen 9 5900X y el Intel Core i9-12900K en juegos, lo que convierte al 5800X3D en la CPU para juegos más rápida del mercado. El 5800X3D se lanzará en otoño de este 2022.

De otro lado, AMD también dio un adelanto de su próxima serie Ryzen 7000 de CPU de escritorio. Basadas en la próxima arquitectura Zen4, las nuevas CPU cuentan con un diseño IHS único con condensadores SMD expuestos.

Las nuevas CPU se basan en la nueva plataforma AM5 y utilizan un diseño de zócalo LGA con los pines en la placa base a diferencia del PGA diseñado por las CPU AM4 que tenían los pines en la CPU. También admitirán funciones como DDR5 y PCIe 5.0.