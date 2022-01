Neil Druckmann, director de The Last of Us, revela el secreto mejor guardado de Ellie

Si eres fanático de The Last of Us, seguro habrás notado que los apellidos de Ellie, la protagonista en la segunda entrega, nunca se mencionan. Durante muchos años, los seguidores de esta saga de videojuegos realizaron teorías, pero ninguna era oficial.

Neil Druckmann, director creativo y guionista de The Last of Us (y su secuela) acaba de utilizar sus redes sociales para revelar este secreto que estuvo guardado por años. Para sorpresa de miles de fans, el apellido de Ellie es un homenaje a dos personas.

“Dato curioso: el apellido de Ellie es un homenaje a Ken y Roberta Williams”, escribió Neil Druckmann en su cuenta oficial de Twitter. Su publicación no tardó en hacerse viral en la red social del pajarito azul, llegando a tener miles de ‘me gusta’.

Fun fact: Eliie’s last name is a homage to Ken & Roberta Williams. ♥️ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 29, 2021

¿Quiénes son Ken y Roberta Williams?

Ken y Roberta Williams son una pareja de esposos que llevan años en la industria de los videojuegos. Ambos fueron los fundadores de Sierra Entertainment, una famosa empresa que trabajó en varios títulos como King’s Quest, Leisure Suit Larry o Space Quest, etc.

Vale resaltar que Naughty Dog no había dado indicios sobre el apellido de Ellie. En el DLC Left Behind, por ejemplo, ella escribe su nombre, pero se lograba distinguir ocho caracteres, los mismos que tiene Williams.

En el manual japonés del primer The Last of Us, también se hizo mención al apellido Williams (así como el de Joel); sin embargo, esta información fue un error que fue retirado para los manuales del resto del mundo.