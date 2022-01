¿Qué debes hacer cuando tu teléfono no es compatible con un juego de Google Play Store?

Si tienes un teléfono inteligente Android, que pertenece a la gama media o baja y que fue lanzado hace varios años, es muy probable que llegues a toparte con algunas aplicaciones publicadas en Google Play Store (sobre todo juegos nuevos) que no serán compatibles con tu dispositivo. ¿Por qué ocurre esto? Aquí te vamos a explicar.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, este error es bastante común entre los usuarios de Android y se debe a que su smartphone no logra pasar los filtros que puso el desarrollador de la aplicación, como cantidad de memoria RAM, algún componente como giroscopio, etc.

De acuerdo a la publicación, las compañías que diseñan las aplicaciones de Google Play Store tienen la facultad de excluir ciertos celulares o tablets, donde es posible que la app no funcione correctamente. De esta manera, se evitan recibir malas críticas de usuarios molestos por mal funcionamiento.

Es bueno resaltar que este error no debe confundirse con otro muy común: “Este elemento no está disponible en tu país”. En este tipo de casos, la aplicación no ha sido liberada para el lugar en donde vives. Un claro ejemplo fue Pokémon GO que, en sus inicios, era imposible descargar desde Perú.

¿Se puede instalar una app no compatible?

Si consideras un error que tu smartphone no sea compatible con ciertas apps publicadas en Google Play Store y deseas verificarlo por ti mismo, entonces tendrás que saltarte a este intermediario, es decir, deberás buscar el archivo APK en una portal de descarga alternativo que debe ser de confianza.

APK Mirror, por ejemplo, cuenta con millones de aplicaciones subidas, las cuáles se van actualizando de forma periódica. Solo tendrás que buscar el APK de tu juego o programa deseado y descargarlo en la memoria interna de tu smartphone. Una vez que lo hayas bajado, tendrás que instalarlo.

Ten en cuenta que la mayoría de teléfonos Android no permite que la instalación de aplicaciones descargadas fuera de Google Play Store, así que primero tendrás que ingresar a los ajustes del smartphone y permitir la instalación de fuentes externas.

Una vez que hayas hecho esto, podrás instalar la aplicación en tu smartphone y verificar si, efectivamente, funciona correctamente o no. En caso se produzca un error, eso significará que será imposible de usarla, debido a que requiere una versión superior de Android o porque tu teléfono no cumple los requerimientos más mínimos. Volviendo al ejemplo de Pokémon GO, es necesario que posea un giroscopio para la realidad aumentada.